前新竹市長林智堅論文抄襲案，被調查局調查官余正煌提刑事自訴，指控林違反著作權法。雙方達成和解，林智堅捐款30萬元給公益團體，余正煌撤回所有告訴。但林智堅委任律師10日竟強調，林智堅是因論文造成社會紛擾而道歉，無所謂針對抄襲行為道歉。國民黨立委賴士葆直批，林智堅這種死不認錯與硬拗的態度，難道是想藉著論文官司案和解來個華麗轉身重回政壇？如果這樣只是重啟失智列車而已，全民不會買單。

賴士葆今(11日)在臉書發文表示，林智堅論文案與調查官余正煌日前達成和解，但林智堅昨天卻對外再度澄清，自己是對「造成社會紛擾」而道歉，並非「抄襲」。賴士葆直批，這等同打臉台大與中華大學學倫會認定他抄襲的決定。林智堅這種死不認錯與硬拗的態度，難道是想藉著論文官司案和解，來個華麗轉身重回政壇？「如果這樣，只是重啟失智列車而已，全民不會買單的！」

網友表示「從來不會反省，都在玩文字遊戲」、「只會讓人更看不起他死不認錯硬拗到底的惡劣」、「打死也不認錯就是他們的標誌」、「絕不能容忍這種人再度步入政壇，簡直污辱選民智慧，還講什麼桃園市長是他的」、「余又被賣了，這就是原諒綠的後果，轉身馬上又咬你一口」。