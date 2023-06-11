南投一名王姓男子日前因疑聚賭遭2名林姓警察盤查時，辱罵員警「幹你娘」、「敗腎囝仔」，檢方依侮辱公務員起訴，判決結果日前出爐，王男被判處拘役40日，如易科罰金，以1000元1日折算。

「敗腎」俗稱男子性能力不佳或衰弱，不及從前。起訴書指出，日前南投分局獲報轄內某處有疑聚眾賭博狀況，2名員警前往調查，盤查王男過程中，王男當場辱罵員警「幹你娘」、「敗腎囝仔」，足以貶損林靖崴、林子皓之人格應受的社會評價。

檢方認為，被告王男在偵訊中坦承不諱，其所為係犯刑法第140條之侮辱公務員及同法第309條第1項之公然侮辱等罪嫌，王男以一侮辱行為，同時觸犯侮辱公務員、公然侮辱罪，為想像競合犯，依違反侮辱公務員罪將其起訴。

法官認為，被告明知警察是依法到場執行盤查勤務，卻未能克制自我情緒辱罵，漠視國家法治及公權力的正當行使，兼衡被告犯後坦承犯行，但到辯論終結前未能與2名員警和解，依侮辱公務員罪，處拘役40日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。