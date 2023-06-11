新的一周到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享6／12～6／18的12星座運勢，其中牡羊座將迎來一波好運能獲得幸福能量；獅子座心情能夠愉悅可發生許多趣事；處女座工作環境和職場環境將發生變化；天蠍座偏財運超旺，可購買彩券試試手氣；摩羯座則是可感受到運勢上升所帶給他們希望和改變。

▍牡羊座

牡羊座在本周將迎來一波好運，可以安排全家人聚會請客吃飯，把歡樂和祝福帶給身邊的每一位親朋好友。當感受到幸福愉悅的能量時，所回應的能量，也是充滿光明希望的。近期的戀愛運、享福運都非常不錯，無論單身或戀愛中的朋友，每天生活都充滿粉紅泡泡。

▍金牛座

金牛座在本周需注意財運運勢，由於守護星受到克制，將會感覺金錢充滿各種危機。原本已經成案的合作、合約，可能會發生變化，或各種原因推遲了付款的進度。再來就是，近期容易發生各種原因的破財，讓荷包大失血。另外，在愛情方面則是持續受到舊愛、舊感情回憶的干擾，並發現自己其實是表現堅強，內心脆弱。

▍雙子座

雙子座在本周運勢將會逐漸上升，可把握生命向上、心靈向善的能量，在自信與勇敢的意志下，各種生活與心情的難關都可以一一克服。最近除了在困難中堅定的相信自己外，也要懂得回饋與身邊的親朋好友結善緣，所謂愛出者愛返，福往者福來，這種宇宙的因果能量，是非常靈驗的。

▍巨蟹座

巨蟹座在本周需多注意健康和身體是否長時間處在疲倦、焦慮的狀況。如果感覺到精神不濟，對任何事情都不感興趣，且對生活沒有熱情和樂趣，需注意自己是否有輕微憂鬱、焦躁的現象。或許可以換換環境，走出家門透透氣，不要被眼前的各種煩心事情影響心智力量，最近可勇敢面對內心的傷口和幽暗的回憶，與自己所恐懼擔心的事情和解，將能感受到每一天的幸福和自在。

▍獅子座

獅子座在本周心情非常愉悅，會有很多趣事發生在生活中，例如，撿到錢、收到一份禮物，或是遇到心儀對象，更有機會獲得對方的告白。心情美麗時要懂得把握一定會得到良好回報的。本周很適合去運動，並且會跟銀行的各項業務打交道，慎重的處理自己的銀行存款和資產，可列為重要任務。

▍處女座

處女座在本周工作內容和職場環境將會發生變化，主要原因其實是在自己身上，例如，想換工作或希望能有兼職機會，總之，對接下來工作型態有一些新想法，並且想要改變、朝著目標努力，將會有機會如願的。夏天到了，如果晚上睡覺特別容易覺得胸口悶熱，可以量測一下血壓來注意健康。

▍天秤座

天秤座在本周很適合安排國內外旅行，而且在旅行的過程中，與好朋友、同事結伴同行，這種輕鬆享受渡假的悠閒感受，對於生活開運是非常棒的。最近將有舊感情相遇的機會，或許可以破鏡重圓。如果對舊愛也念念不忘，也可以主動傳訊息關心對方，希望彼此都能珍惜當下緣分。

▍天蠍座

天蠍座在本周偏財運超級旺，能獲得財神爺的眷顧，可購買彩券試試手氣。最近如果有想要買房子或搬家的朋友可以積極行動，就能找到不錯的住宅。另外，如果戀愛中的情侶，兩人相處應盡量避免遠距離，或是分隔兩地，如果長期疏於聯繫互動，將來遲早會發生誤會、嫌隙，甚至分道揚鑣。

▍射手座

射手座在本周需要多注意健康問題，尤其突然發生的體重變化，讓他們擔心自己是否有些臟器毛病，建議如果超過三年沒有健康檢查的朋友，可以利用此機會，好好檢查自己身體健康。排除身體臟器的各種病灶，最近除了工作之外，最讓他們擔心還是家人和父母健康，希望成為全家人的潤滑劑，去調和家中所有成員們的相處和脾氣。

▍摩羯座

摩羯座在本周運勢能量非常好，可以持續感受到運勢上升所帶給他們的各種希望和改變，現在無論遇到任何事都充滿鬥志，並且願意全力以赴。這種積極與無所畏懼的能量，是非常具有開創性的。需善用自己身邊的各種資源，並且激發自己的潛能，將會發現所有事情都能被解決克服。

▍水瓶座

水瓶座在本周需注意健康，如果身體有各種病痛問題，可前往醫院檢查並配合治療，相信只要聽從醫生的囑咐，將會很快痊癒。最近可能會有搬家、換工作、遷徙異動的機會，而這樣的改變，一定會伴隨著各種全新不同事物的適應與整，只要保持著自信與熱情，相信未來的人生一定會更加的亮麗精彩。本周放假時適合去看場電影或聽一場音樂會。

▍雙魚座

雙魚座本周如果有閒暇之餘，很適合與全家人出遊，當跟家人相處在一起，會覺得生活中每一天都非常精彩，而為家人付出時，可以從中獲得成就感。近期想準備報名駕訓班或預計在下半年買車換車。如果有這項計畫的朋友，可以積極規劃賞車、試駕的服務。