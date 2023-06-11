總統蔡英文近日勗勉空軍南部區域作戰管制中心時與飛行員通話，有媒體今天報導，通話時疑遭共軍廣播「蓋台」。空軍強調，總統以戰備專線通聯，共軍則採國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，未受影響。

端午節將至，總統蔡英文9日赴高雄勗勉「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」。

據總統府會後公布的影片顯示，蔡總統以「VIP」為呼號向在空機飛官戰備通話，並詢問「空中任務執行情況」、「確認空戰戰備執行情況」；飛行員回應無特殊情況，按計畫飛行加強對外搜索後，蔡總統要求持續保持監控，確保領空安全。飛行員回答Roger（收到），蔡總統也回應good job肯定。

但聯合新聞網報導，蔡總統與飛行員通話時，疑遭共軍飛行員喊話打斷。

空軍今天下午回應中央社記者查證時表示，當時蔡總統是以戰備專線電話通聯，而共軍則採取國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。

空軍進一步指出，有關周邊海空域狀況，空軍運用聯合情監偵作為，均能有效掌握；另對於共軍擾台各項手段，依「不迴避、不挑釁、不畏戰」原則，全程嚴密監控、及時應處，確保國土安全。