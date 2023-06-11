隨著大陸疫情清零政策結束，許多在中國的外企對今年的經濟充滿期待，不過據德國商會最新做出的一項調查顯示，在中國的德國企業樂觀情緒正在消退。德國媒體分析稱，這種現象主要是因為地緣政治緊張加劇，很多德國企業開始為應對北京武統台灣的問題做好準備。一些觀察人士認為，中國武統台灣與美國介入都只是時間問題。

《德國之聲》報導說，中國的德國商會（AHK）最新做出的一項調查顯示在華德企的樂觀情緒正在消退，超過一半的受訪企業認為，與受到嚴格防疫措施束縛的2022年相比，今年情況不會好轉，生意可能比去年還差。

《南德意志報》對此分析稱，「曾經穩如泰山的中國出口業正在遭受全球需求減弱的影響。中國海關數據顯示，5月份中國出口大降7.5%，進口下降了4.5%。必須要提醒的是，去年同一時期中國的經濟大都市上海正處於封城階段，讓當時的經濟跌入谷底。」

文章認為，這為中共提振經濟的努力增加了壓力，需要採取有針對性的措施來刺激消費者的信心。但是至今北京仍避免採取大規模的刺激經濟增長的方式，榮鼎集團指出，這也和地方財政吃緊、債務沉重不無關係。這些省份迫切需要來自國外的新資金，他們派遣官員和代表團前往海外，以吸引新的投資者。

分析指出，此外，由於地緣政治緊張局勢的加劇，也讓德國企業開始另作打算。文章引述德國工商大會北京代表處首席代表晏思的觀察說：「德國企業正在部門拆解供應鏈，過去德企將中國作為其它市場的出口點，現在也由於成本和地緣政治的原因不再有吸引力，很多德國新的企業已大都不再考慮進入中國市場。」

不過德國工商大會對外經濟事務負責人特賴爾（Volker Treier）認為，中國對德國企業越來越失去吸引力，形成最大差距的是美國，那裡的差不多所有情況都是美好的。今年德國對中國出口有望增長5%，中國可能可以幫助德國避免陷入經濟衰退。

德國《世界報》則指出，地緣政治日趨緊張，德國企業正在積極地重塑在中國的業務。一些觀察人士認為，中國武力攻打台灣和美國做出干預都只是時間問題。這種預測也許被誇大了，但是德國企業顯然正在為這種場景做準備，雖然他們不喜歡談論這個問題。

文章指出，這些企業採取的方式包括，給在中國的子公司重新定位，增加其獨立性，一旦極端場景發生，子公司可以從母公司剝離，兩邊都能繼續存活。德企正在通過使其中國業務更加當地化來應對地緣政治緊張局勢，已有超過27%的公司啟動相應的措施。