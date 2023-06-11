民進黨新住民事務部11日在基隆市舉辦「信賴台灣新住民座談會」，包括立法委員蔡適應、台灣頭國際文化交流協會理事長陳秋妏與民進黨基隆市黨部共同參與。蔡適應指出，為協助新住民盡快融入台灣社會，他要求政府單位任何政策的宣傳圖卡，一定要有多種語言。

這場座談會是由民進黨新住民事務部主辦，透過與新住民面對面交流，內容包括新二代娘家外交的勵學方案、新住民與二代獎學金、新住民大學外加名額與歸化流程的說明等。

蔡適應表示，他要求政府單位任何政策的宣傳圖卡，一定要有多種語言，他也會努力要求基隆的各政府單位增設多語文服務電話，別讓新住民朋友因為語言上的不順暢，讓權益受損。

民進黨立法委員參選人張秉鈞則說，未來若當選，會配合賴清德總統將中央與地方的資源結合，設立新住民的專屬窗口，協助新住民處理各項事宜包括求職、教育以及社福補助。

民進黨新住民事務部主任羅美玲表示，希望透過交流的方式鼓勵新住民參與公共事務，提高新住民朋友在社會上的參與度和認同感，期許未來有更多新住民與新二代投身公共領域一起為台灣打拚。