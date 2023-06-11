天氣變熱，不少人會有食慾不振的情況，餐飲業者紛紛推出適合夏日享用的美味佳餚，搭配特定活動，祭出最低8折的優惠攬客，搶攻夏日餐飲商機。
典華旗下主打原型海鮮的「濤濤海鮮蒸氣鍋」，近期推出與部首有關的餐飲優惠，即日起至7月31日，業者舉辦尋人啟事活動，民眾姓名或戶籍地址裡有「水」、「氵」字旁者，用餐可享平日85折、假日9折的好康優惠。
「濤濤海鮮蒸氣鍋」有專人桌邊服務，食材主打原型與原味海鮮，提供2人到10人的多款套餐，吃得到波士頓大龍蝦、鱈場蟹、鮮活龍虎斑、生蠔、澎湖小卷、沙公、沙母、另有3種肉品以及小農鮮蔬等食材。業者提倡烹煮時不添加任何調味，讓海鮮精華直接流淌到最底層的越光米粥，米粥裡頭有滿滿的食材精華、肉品與蔬菜的甘美，加上原本的上湯基底，好滋味讓人忍不住吃上好幾碗。
此外，店家也推出壽星優惠，當月壽星於3天前訂位，並告知為當月壽星，即可享精美生日蛋糕1份，讓壽星在生日用餐的同時，還有專人貼心的桌邊服務。
台灣人愛吃泰國菜，台北凱撒大飯店搶攻暑假餐飲市場，館內的Checkers自助餐廳即日起至8月31日推出「泰饗宴美食季」，以台灣消費者心目中的「10大國民泰菜」為發想主軸，精選10道泰式經典道地美饌一次呈現，美食季搭配超值優惠，不分平假日午、晚餐期間享8折優惠。民眾免出國即能暢享道地的泰式美饌。
「泰饗宴美食季」吃得到泰式牛排、泰式椒麻雞、月亮蝦餅、海鮮鳳梨炒飯、泰式炒豬肉河粉等10道佳餚。業者特選曼谷希爾頓飯店主廚來台傳授的獨門秘汁醬料，調配出黃金比例酸中帶甜均衡順口的滋味，經典泰式佳餚淋上絕佳比例醬汁，獨具風味的口感滿足夏季味蕾。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。