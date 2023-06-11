「濤濤海鮮蒸氣鍋」提供2到10人的多款套餐，提倡烹煮時不添加任何調味。（典華餐飲提供）

鍋內最底層的越光米粥有滿滿的海鮮精華、肉品與蔬菜的甘美，加上原本的上湯基底，滋味迷人。（典華餐飲提供）

Checkers自助餐廳推「泰饗宴美食季」，不分平假日，午、晚餐期間皆可享8折優惠。（台北凱撒大飯店提供）

Checkers自助餐廳「泰式牛排」，是曼谷主廚傳授獨門醬料的招牌明星菜色。（台北凱撒大飯店提供）

Checkers自助餐廳必吃經典菜色「月亮蝦餅」，酥脆鮮甜，酸甜中帶些許辛辣。（台北凱撒大飯店提供）

天氣變熱，不少人會有食慾不振的情況，餐飲業者紛紛推出適合夏日享用的美味佳餚，搭配特定活動，祭出最低8折的優惠攬客，搶攻夏日餐飲商機。

典華旗下主打原型海鮮的「濤濤海鮮蒸氣鍋」，近期推出與部首有關的餐飲優惠，即日起至7月31日，業者舉辦尋人啟事活動，民眾姓名或戶籍地址裡有「水」、「氵」字旁者，用餐可享平日85折、假日9折的好康優惠。

「濤濤海鮮蒸氣鍋」有專人桌邊服務，食材主打原型與原味海鮮，提供2人到10人的多款套餐，吃得到波士頓大龍蝦、鱈場蟹、鮮活龍虎斑、生蠔、澎湖小卷、沙公、沙母、另有3種肉品以及小農鮮蔬等食材。業者提倡烹煮時不添加任何調味，讓海鮮精華直接流淌到最底層的越光米粥，米粥裡頭有滿滿的食材精華、肉品與蔬菜的甘美，加上原本的上湯基底，好滋味讓人忍不住吃上好幾碗。

此外，店家也推出壽星優惠，當月壽星於3天前訂位，並告知為當月壽星，即可享精美生日蛋糕1份，讓壽星在生日用餐的同時，還有專人貼心的桌邊服務。

台灣人愛吃泰國菜，台北凱撒大飯店搶攻暑假餐飲市場，館內的Checkers自助餐廳即日起至8月31日推出「泰饗宴美食季」，以台灣消費者心目中的「10大國民泰菜」為發想主軸，精選10道泰式經典道地美饌一次呈現，美食季搭配超值優惠，不分平假日午、晚餐期間享8折優惠。民眾免出國即能暢享道地的泰式美饌。

「泰饗宴美食季」吃得到泰式牛排、泰式椒麻雞、月亮蝦餅、海鮮鳳梨炒飯、泰式炒豬肉河粉等10道佳餚。業者特選曼谷希爾頓飯店主廚來台傳授的獨門秘汁醬料，調配出黃金比例酸中帶甜均衡順口的滋味，經典泰式佳餚淋上絕佳比例醬汁，獨具風味的口感滿足夏季味蕾。