隨著社會越來越開放，過去被認為是壞人標誌之一的刺青，已漸漸脫離大眾的刻板印象。一位媽媽分享，兒子近日向她表示想要刺青，不過對於圖案卻沒有想法，由於兒子在短短對話中6次說了「額」，讓她忍不住開玩笑要兒子直接刺下口頭禪「額」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「當兒子想刺青，又不知道刺什麼，你給他意見他也不接受的時候」。仔細一看配圖可以發現，兒子一開頭就詢問她，「額，媽，妳之前刺青要休息多久啊？」，原PO得知此事後馬上進一步詢問，兒子卻只回了1個「額」和1個點頭貼圖回覆。

媽媽分享她和想刺青的兒子的對話。（翻攝自爆怨公社臉書）

原PO得知回應後，馬上問了兒子要在美國還是台灣刺青、想刺什麼圖案，兒子則是回覆，「額，台灣的好像比較好，額，還在想」，最後原PO決定把自己的刺青師資訊分享給兒子，兒子只是回應，「額，我還沒想好要刺什麼」，讓原PO忍不住開玩笑，「你乾脆刺個額字好了，老外應該很喜歡」，兒子則是傻眼，「額，媽」。

對此，許多網友紛紛回應，「講話帶口頭禪很難改沒錯，但是打字也要有？這到底是為什麼？」、「真的建議直接刺『額』」、「除了刺額當然還要再加點點點阿，這樣才是精髓，『額…』」、「你兒子應該是在思考而打出來的語助詞『額』」。

原PO則說明，其實兒子是領有身心障礙證明的自閉症患者，小時候講不出話來就會先用「額」表示還在思考，就連講英文也會習慣加上「Ahh」；後來兒子仍不知道要刺什麼圖案，讓原PO決定直接把兒子介紹給規矩很多的刺青師好友，讓兒子和好友兩人自己討論出結果。