今年4月高雄市農業局委外捕蜂捉蛇廠商成功捕獲王錦蛇(臭青母)，但被民眾拍到返程途中將蛇連袋子掛在後車門把讓烈日曝曬，除了招來各界批評外，事情發生已逾2個多月，也引來是否如實開罰的質疑。林務局強調，若違反作業規定而影響動物福利，地方政府一定會依照雙邊契約開罰。

面對高雄市農業局委外廠商的作業疏失，有民眾指出，被委外捕捉蛇這件事，不該以炫耀的方式凸顯給大眾看；另有民眾說，台灣動物福利的在不同物種有著截然不同的標準，「如果換作貓狗，敢這樣草率行事嗎」？

動保處已對此表示，依高雄市捕蜂捉蛇相關作業規定，工作人員捕獲蛇隻後運輸過程應妥善安置，並符合動物福利，包括場域通風良好、溫濕度適宜、蛇隻單隻安置，這次廠商所屬工作人員未依作業規定執行勤務，將依契約規定將追究廠商責任，最重得扣罰契約價金總額之0.5％(新台幣9萬696元)，並得終止或解除契約。

林務局保育組組長鄭伊娟表示，每年行政院都有一筆捕蜂捉蛇的經費補助計畫給地方政府，該經費由林務局來審核撥付。補助的原因在於地方人力不足，因此都是委外辦理，雙方契約內容都有針對運輸、安置、動物福利等有所規範，只要違反規定就一定會依契約開罰。

至於農業局是否會對委外廠商進行相關專業的審查？鄭伊娟指出，廠商投標會依「採購法」來委託，因此一定會有審核的工作，無論哪家廠商接獲標案，地方政府也會對其進行工具使用、現場抓捕程序等的教育訓練，這次高雄捉蛇確實是廠商的疏失。

另針對使用蛇夾的爭議，鄭伊娟說，早期不鏽鋼材質的蛇夾只要夾了就是死，實在非常殘忍，因此林務局去年起有行文給各地方政府，要求全數替換成新式蛇夾，也就是前頭是軟塑膠，而且可以控制力道，也會要求委外廠商使用已更新的工具。