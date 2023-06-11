亞大腦麻博士生陳銘哲(中)，穿著「外骨骼機器人」人生第1次從輪椅站起來自主行並領獎，成為全場焦點。（亞大提供／陳淑芬台中傳真）

重度腦麻博士生陳銘哲11日在亞洲大學畢業典禮獲「校長特別獎」成為焦點，並使用「外骨骼機器人」輔具，人生第1次從輪椅站起來行走，並獨力領獎，感動全場。他說，最辛苦的不在課業，而是四肢無力，須依賴下巴滾動輔具操作電腦，造成頸椎壓迫被迫先休學，重新學習輸入法才完成論文；未來他最想成為「地板滾球運動」國際頂尖選手。

陳銘哲曾兩度獲得總統教育獎、兩度獲選為「地板滾球運動」國手，代表台灣參加國際賽，今年博士班畢業獲亞大「校長特別獎」。陳銘哲使用福寶科技提供的「外骨骼機器人」輔具，在大姊陳秀玉扶助下，人生第一次離開輪椅站起來，從座位起身走到前台領獎，短短幾公尺讓他費盡全力，感動全場。

今年45歲的陳銘哲，自小罹患極重度腦性麻痺，生活無法自理，一般和特教學校都不收，他15歲時詢問大姊：「為什麼我不能去上學？」，愛弟心切的陳秀玉苦尋願意收留學校，還陪著讀書、復健、就醫，一路伴讀30年，不但如願考取亞大數媒研究所，還念到博士，不但成績均名列前茅，也開啟他的彩色人生。

「你的勇氣和努力證明，只要堅持不懈就能夠戰勝逆境、實現目標，給社會上最好的典範」會場播放台中市長盧秀燕送給陳銘哲畢業祝賀影片，盧秀燕說，陳銘哲超越自我、向全世界展現才華和努力；克服身體上的困難、挫折和低潮，取得傑出成就，「祝福你畢業快樂、前途似錦，你好棒！」。

一路走來，陳銘哲表示，念博士最辛苦的不是在課業，而是他四肢無力，必須依賴下巴滾動軌跡球輔具來操作電腦，2年前因過度使用下巴造成頸椎壓迫，原本能輕微揮手的右手也失去動力，他被迫先休學，重新學習、熟悉視動輸入方式，才完成期刊論文發表，完成學位。

「我想要成為不只是台灣，是全世界的國際頂尖選手！」陳銘哲表示，未來，他最想做的就是「地板滾球運動」BC3級（肢體障礙最嚴重者），並累積積分出國比賽。

陳秀玉說，她不想用「悲情」角度去詮釋姊弟情，不希望弟弟背負著親情包袱，在她5歲在病房看到插滿管的弟弟時，就自期「如果他能夠活下來，一定要當一個好姊姊」。她認為，弟弟是發揮自己所長，為自己努力活下去，她給予的就是生活上的協助。