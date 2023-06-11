星座專家唐綺陽在《靈匣網》分享，雙子座、雙魚座、天秤座、射手座和巨蟹座的人，表面看起來隨和客氣，內心卻非常愛面子，很在乎自己在別人眼中的形象，總是把脆弱或是不好的一面隱藏起來。

第一名：雙子座

雙子座既自信又自卑，不過他們將自卑的部分藏得很深，越自卑沮喪的時候，表現出來的樣子就越自信自滿，一心只想著不能被打敗，於是以自信來武裝自己；事實上，雙子座的自卑源於害怕自己不被需要，或是進步太慢顯得很笨，而這脆弱厭世的一面，他們只會展現給少部分他們放心的人知道，像是父母、另一半等。

第二名：雙魚座

雙魚座外表看起來溫和，但其實很容易走心，也很愛面子，具有極強的好勝心，而且心情很容易受影響，因此總是用一層厚厚的自尊心保護。很多雙魚座內心都藏有小祕密，並把脆弱的一面偽裝起來，他們會用小挫折、小缺點來自嘲，但真正的重大的挫折就會隱藏起來，愛面子程度是寧可活在謊言中，也不願在現實中醒來。

第三名：天秤座

天秤座有很重的偶像包袱，認為形象非常重要，因此在人前總是優雅從容，真正不好的事情絕不會展現出來；此外，他們愛面子還體現在有些「做作」的個性，喜歡買各種禮物送給不熟的人，希望和每個人都維持好關係，在職場上卻是不服輸的人，什麼事情都要做到滿分，不願意讓自己被同事比下去。

第四名：射手座

射手座是高傲的面子王，總是把自己的位置擺在高處，因此他們可以開自己玩笑，但別人絕不行亂開，如果他們沒生氣，不是因為寬容大度，而是因為看不起對方、不想計較；射手座在工作上十分嚴謹，但為了面子常表現出灑脫的一面，回到家才開始後悔。越愛面子的射手座越會表現出不愛面子的模樣，以維持內心的高傲和表面的灑脫。

第五名：巨蟹座

巨蟹座出乎意料的強勢和愛面子，平時表現出順從，是因為他們認同對方是強者，或覺得自己很安全，一旦他們知道自己要扛起大局或保護別人時，就會變得強勢。面對巨蟹座，切記要小心說話，別讓他們下不了台，否則他們會硬起來辯論到贏為止，你還有可能被記在他們心中的「記仇小本本」裡。