一名曾姓軍人先前在網路群組收到A女前任上傳的A女裸露胸部的照片，竟跑去私訊A女，稱「想看更多」、「你不給我，我要外流喔」等語，讓A女嚇得報警。南投地院審理時，依犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，曾姓男子先前在網路群組，看見一名男子上傳了一張於2017年間拍攝的A女露胸及下體的照片，未料曾男見狀竟下載照片，私訊A女的社群帳號，寫下「想看你的裸照」、「你以前男友外流的」，接著傳送A女的裸照，稱「想看更多」、「你拍給我看啊，我自己看就好」、「你不給我，我要外流喔」等語，嚇得A女報警處理。

南投地院審理時，法官指出，曾男未能克制個人慾望，以為在網路上所為不易查知，竟持A女的私密照片言語恐嚇，導致A女心生畏懼，實在不該。考量增男年紀輕，犯後認罪，還未與A女達成和解等情狀，依犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。