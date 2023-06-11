世界羽聯BWF超級750系列新加坡羽球公開賽，10日女單準決賽通過寶島球后戴資穎這關後，韓國21歲羽球女單好手安洗瑩11日決賽再以21比16、21比14擊敗現任世界球后、日本女將山口茜，進帳個人本季第5冠。

安洗瑩本站奪冠後，雖然下周世界排名暫時還無法威脅山口茜的球后寶座，但本季9站賽事都打進到決賽，並在超級1000全英格蘭公開賽，與兩站750等級印度公開賽、新加坡公開賽，以及兩站超級500系列印尼名人賽、泰國公開賽，共5站冠軍。

新加坡公開賽其他項目決賽戰況，女雙中國大陸陳清晨／賈一凡以21比16、21比12，擊敗世界第2韓國金昭映／孔熙容，大陸組合也斬獲今年第3冠；混雙丹麥克利斯提安森（Mathias CHRISTIANSEN）／波爾（Alexandra BØJE）21比14、20比22、21比16力克世界排名第3的日本組合渡邊勇大／東野有紗，進帳本季第2冠。