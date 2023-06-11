不一樣的端午！立委坐「粽」機送愛給竹仔坑獨老

端午節前夕，為讓社區弱勢家庭及獨居老人同慶過節，立委何欣純攜手龍騰公益慈善會、健民里長楊進祿與竹興宮11日舉辦「百萬重機天使送愛心」活動，由社區媽媽帶領小朋友包肉粽，並發放1300顆粽子給予到弱勢家庭和獨老家中，以實際行動關懷長輩，貢獻一己之力傳遞愛心。

有感行動不便的長者要吃上一顆美味的粽子不容易，竹興宮與龍騰慈善會共同號召50名志工一起包粽子，何欣純也親自到竹興宮，除為志工們加油、打氣，更戴上手套，一起坐下來包粽子，回憶起童年媽媽教她包粽子的快樂。

粽子蒸好後，重型機車志工擔任「愛心傳遞天使」，帶領孩子發送1300顆愛心粽子，讓每位弱勢長輩都能吃到熱騰騰的粽子。竹興宮主委陳秋陽表示，志工花了2天半的時間備料，內餡包括豬肉、菜脯、蔥頭、蝦米、香菇等傳統秘方，相當豐盛，希望將滿滿的愛心傳遞給百餘戶弱勢居民。

楊進祿表示，雖然新冠疫情嚴峻，影響人與人的距離，卻不影響地方包粽子關懷獨老與弱勢的人情味更加濃烈。今年與龍騰慈善會擴大送愛心，除讓整個竹仔坑社區居民熱鬧滾滾，也為行動不便的長者逐一粽子送到家，陪伴獨老歡慶端午。

龍騰公益慈善會會長張義明表示，此活動不僅讓長者感受社會的關懷，也讓社區媽媽有機會回饋社會，體驗手心向下的感動與成就感。其中一位媽媽就向他表示，平常忙著工作而沒時間陪伴孩子，利用此次活動，不僅增加親子時光，也貢獻一點力，內心很充實。

張義明也表示，慈善會一直從事國小學童愛心午餐、偏遠部落物資關懷、協助更生保護會個案救濟、緊急安置等，愛心粽過去以服務偏遠地區為主，這次擴大至竹仔坑社區送愛心給低收行動不便的長輩，讓人倍感溫馨，佳節不寂寞。