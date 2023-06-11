台大醫院院長吳明賢。（本報資料照）

近期國內急診需求量大增，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰今在臉書上揭露，有網友提供在台大醫院的急診待床數已排滿至走廊電梯門口，凸顯國內急診床位不足。對此台大醫院院長吳明賢出面駁斥，台大醫院假日急診待床數本來就多，現在情形還遠比疫情前緩和，「不曉得蘇醫師Po文的用意為何？」

吳明賢指出，本來假日的急診留院觀察就會比較多，這在還沒有疫情前就開始了，與近來的第四波疫情、流感病毒以及其他傳染症都無關，呼籲民眾不要被別有用心的報導給誤導。

吳明賢說，近來有媒體以新冠感染率升高，以及多個傳染症齊發危言聳聽，接著再指造成各醫院急診量大增，這些都不是該有的態度，因為全世界對於新冠病毒就是朝開放、鬆綁處理，「而台灣也沒有做不好，我們還比別人晚開放。」

至於急診量有無激增？吳明賢透露，最嚴重的情形是急診待床人數把整個大廳都塞滿了，但現在只不過排到走廊電梯門口，與過去相比並沒有太大變化，「我想蘇醫師應該不清楚台大處理急診的作業流程。」

吳明賢呼籲，醫療應該回歸專業討論，而不是拿來Po文做政治攻防戰，假設大家都很心疼醫療人員，應該討論如何提升醫療人員的待遇，各醫院每逢假日本來就會人力不足，因此病床不會全開，應進一步探討如何避免，以及吸引更多醫護人力來到醫院工作才是。