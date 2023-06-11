托嬰中心、幼兒園不當照顧事件頻傳，桃園市也爆出中壢區某公設民營托嬰中心，2020年間有托育人員以膠帶纏繞6個月大男嬰手足，家長無法接受當時托育人員只被要求寫悔過書就結案。民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，要求社會局重啟並嚴格調查，但卻有網友在她的貼文留言說「張善政又躲起來了嗎」、「這些藍營縣市怎麼回事」。粉專「政客爽」直呼，原來張善政是要替鄭文燦背鍋的，還是三年前的鍋，真是啼笑皆非。

黃瓊慧10日在臉書發文提到，2020年桃園中壢某公設民營托嬰中心驚傳虐兒案，有一位母親近日在IG控訴，孩子6個月大時被該托嬰中心老師用膠帶綑綁雙手雙腳，嘴巴被封，至今還在上心理諮商。依程序通報社會局，卻只讓涉案老師寫悔過書結案（該名施虐的老師已經離職）。黃瓊慧今(11日)發文更新進度表示，桃園市政府社會局10日得知此事，告知週一(12日)會派員向幼兒園調當年的監視器，並針對相關人士進行調查。

黃瓊慧強調，雖然是3年前的案件，但只要民眾有疑慮，身為民意代表，她會扮演好自己的角色，並不會因為當時是綠營執政的縣市，她就什麼都不敢說。但在黃瓊慧爆料的貼文留言區，卻有綠營網友及側翼說「張善政市長請問您，要躲到什麼時候才會出來正視幼兒安全的問題？」、「張善政又躲起來了嗎」、「這些藍營縣市怎麼回事」，立即有其他網友提醒「你要確定當時也是藍營執政唷」、「三年前桃園市市長是鄭...」。

「感謝黃瓊慧，讓大家知道鄭文燦的桃園，不只有青埔寨，還有虐兒案！」政客爽今(11日)在臉書發文表示，事情是老師用封箱膠帶緊緊纏住孩子雙手雙腳虐待，就連嘴巴都被封了起來。而三年前鄭文燦時期的社會局竟然只讓老師寫悔過書草草了事！現在的張善政市府也將重啟調查，相信會有更妥善的處理。不過比較特別的是，黃瓊慧的留言很多綠營側翼説「藍營縣市不意外」、「都是張善政的問題」真的讓人啼笑皆非。

政客爽直酸，原來張善政是要替鄭文燦背鍋的，還是三年前的鍋，真是偉大啊！他特別揪出綠營側翼「Mr.柯學先生」留言說「桃園是虐嬰之都？」揶揄他「原來在臭鄭文燦執政是虐嬰之都，真是好壞好壞」。

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