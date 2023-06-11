港、台學者及志工們進行蛙類多孔性棲地營造、剷除外來種福壽螺，並種植由南投林區管理處提供的13種546株鄉土植物及蜜源植物樹苗。（南投林管處提供／張亦惠南投傳真）

南投縣埔里鎮因有200多種蝴蝶素有「蝶鎮」美名，但因棲地受破壞等因素蝶況不如從前，南投林區管理處與新故鄉文教基金會合作，透過國土綠網計畫在大埔里地區打造「蝴蝶的家」，港、台學者帶領共75位志工前往交流，並出力營造蝴蝶友善棲地的工作。

南投林管處指出，6月6日及6月11日分別由自然名「大笨蝶」的生態專家林柏昌和香港環保協進會總幹事邱榮光博士，帶領19位香港知名鳳園蝴蝶保育區夥伴及56位中壢與桃園市社區大學學員到桃米投入志工假期，認識里山地景。

根據特生中心歷年調查，南投縣的蝴蝶種類有330種，居台灣之冠，埔里更是達231種。南投林管處與「新故鄉」合作，去年有18個團體、753人共同參與，在大埔里地區種植51種1223棵食草、蜜源、誘鳥及水生植物，移除生態濕地外來物種福壽螺、粉綠狐尾藻、大萍、小花蔓澤蘭等。

林管處指出，除交流外，學者及志工們也進行蛙類多孔性棲地營造、剷除外來種福壽螺，並種植由南投林區管理處提供的13種546株鄉土植物及蜜源植物樹苗，持續廣植蝴蝶食草和蜜源植物，為重現蝴蝶王國、創造「生態共和好埔里」而努力。

南投林區管理處處長李政賢表示，期望透過管理處孕育鄉土植物及蜜源植物苗木，提供種植，讓南投處轄內整體生態與人民生活環境的良性發展，藉由各單位的分工合作一同為保護生態環境盡一份心力，給野生動物一個友善的棲地環境。