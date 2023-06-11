交通部長王國材日前到新北林口時，在民代提出建置「林口－龜山輕軌鐵道系統」允諾全力支持。桃園市捷運工程局表示，輕軌「桃園長庚線」曾和新北市府研商，雙方當時共識以機場捷運A8站銜接為原則，將和新北一起推動。

王國材先前在立法院交通委員會到新北林口考察時，立委洪孟楷提出建置輕軌系統，王國材稱此建設方案具備有前瞻性，因此允諾交通部將會全力支持。

捷運局表示，林口推動輕軌，基於與龜山是同一生活圈，勢必會共同推動。根據行政院要求，需要完成路網才能進行可行性評估，桃園的部分路網規畫已經完成，未來將和新北市府共同推動雙方輕軌。

捷運局說，輕軌「桃園長庚線」呈南北走向「人」字形，路線起於與機捷交會處設站與A8站銜接轉乘，路線經復興一路與文化二路口，分為「忠義段」與「文化段」，「忠義段」續行復興一路、忠義路、長壽路、自強西路、陸光路、桃林路廊至萬壽路，設端點站銜接轉乘捷運棕線BRH02站；「文化段」行經復興一路與文化二路口轉行經文化二路、「林口工五工業區擴大變更計畫」新闢道路，設站轉乘桃園機場捷運A7站；路線長度約13.6公里。

捷運局補充，此案已經在2020年8月與新北市府研商桃園長庚線及新北市林口輕軌銜接方案，確認2線以於A8站銜接為原則。

桃園市議員牛煦庭表示，林口生活圈包含新北和桃園，推動輕軌勢必需要串聯。他說，王國材宣示支持，兩市府就應一起推動，沒必要脫鉤。他也建議市府可以先調查兩地上班狀況、車流等，也認為輕軌有助於解決塞車狀況。