宜蘭縣1名林小姐熱衷行善，各大公益協會都能看見她的身影。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣1名林小姐熱衷行善，各大公益協會都能看見她的身影。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣1名林小姐熱衷行善，各大公益協會都能看見她的身影，甚至許多個案她都自掏腰包送物資，幾年下來幫助不少弱勢家庭；不料，今年初懷孕7個月的林小姐發現中樞神經長腫瘤，無法開刀導致全身癱瘓，僅能仰賴化療，其孩子也因早產患有先天性視網膜剝離，母女積欠龐大醫藥費，盼外界救助及奇蹟出現。

今年40歲的林小姐擔任網路行銷一職，平時對於公益方面的付出不遺餘力，縣內不論是慧馨慈善佈施協會、普達關懷協會、財團法人阿寶教育基金會等公益團體，她都有錢出錢、有力出力，還有加入義剪行列，也曾經輔導中輟生培養一技之長；在她的臉書上都是滿滿行善的貼文，充滿正能量並散發「慈悲為本、以愛為源」的精神與大家共勉之。

怎料，今年初林小姐忽然四肢無力，到醫院檢查得知脖子長了腫瘤，因腫瘤包覆在中樞神經無法開刀，導致全身癱瘓僅能仰賴化療，而發現罹癌時已懷孕7個月，緊急剖腹將孩子取出，孩子也因早產檢查出先天性視網膜剝離，雖已開刀治療，但需要2周回診一次，母女倆積欠醫院龐大醫藥費，經濟頓時陷入困境。

因林小姐為家裡經濟來源，需照顧年邁雙親，爸爸雖有種植西瓜、香瓜、蔥等農產品，僅有少許收入，媽媽又雙腳不良於行為身障患者，其家中處境令人不捨；但堅強的林小姐仍然相信自己會變好。

宜蘭縣蘭陽愛心關懷發展協會表示，林小姐對公益方面無私的付出是有目共睹的，事出突然，大家心裡既不捨又難過，而且她全身癱瘓需要有專業人士可以幫忙復健萎縮的4肢，希望廣大善心人伸出援手，詳情可臉書搜尋「宜蘭縣蘭陽愛心關懷發展協會」，或捐款至羅東郵局，戶名「宜蘭縣蘭陽愛心關懷發展協會林正朝」，帳號「0111257-1504791」。