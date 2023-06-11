桃園市1名民眾聽信投資訊息，匯出百萬資金投資虛擬貨幣，不料竟是騙局，對方稱獲利很多，但是要再投資百萬才能提款。民眾在警方建議下，背包裝滿報紙當現金，成功讓警方逮住車手。

有民眾報案，表示之前在群組內看到投資訊息，當時相信「理財專家」的建議，匯出百萬資金投資虛擬貨幣，眼見群組內每日都有可觀獲利，於是聯繫客服人員希望領出紅利款項，不料對方竟說要再投資百萬才能提款，讓被害人嚇傻了，立即向警方諮詢。

大樹派出所副所長景暐勛向被害人說明這是詐騙集團慣用「假投資真詐財」的伎倆，當即請被害人配合，帶著裝滿報紙的背包赴約，21歲蔡姓男子出面取款，打開背包正感覺不對，已經被員警團團包圍，立即遭到員警壓制，全案依法移請偵辦並將持續向上溯源追查幕後集團。

警方呼籲民眾投資應循正當管道，切勿輕信尚未經查證的不實訊息，以免受騙上當，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線或110報案查詢。