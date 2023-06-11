（19:50更新，補充賽況）2023法國網球公開賽女雙決賽台北時間11日下午5點半登場，台灣謝淑薇／中國大陸王欣瑜挑戰大會第10種子美國湯森（Taylor Townsend）／加拿大費南德茲（Leylah Fernandez），雙方激戰三盤，謝淑薇／王欣瑜在先輸1盤下後來居上，1比6、7比6（5）、6比1收下勝利，這也是謝淑薇生涯第2度法網女雙掄元、第5座四大賽雙打冠軍。

本屆法網謝淑薇／王欣瑜連續5場賽事打退種子組合，決賽雖然首盤發揮比較不順利，隨著比賽進行，「謝王配」在謝淑薇透過經驗協助王欣瑜找到對手弱點持續一步步攻擊，加上兩人不時有說有笑、氛圍輕鬆，打出一場漂亮的勝利。

謝淑薇曾在2014年法網與另一位大陸選手彭帥打下女雙冠軍，王欣瑜則是第一次打進四大賽決賽，這次法網晉級路上，已經連續重挫4組種子組合，希望能繼續延續勝利，場邊也有不少球迷用中文為謝淑薇、王欣瑜加油，不過首盤海峽組合有3局發球局失守，加上沒能攻破對手發球局，只能先讓出首盤。

第2盤一開始謝淑薇組合先破了湯森的發球局，在局數處於領先位子，該盤第9局海峽組合再度在湯森的發球局逼出3個破發點兼盤末點，可惜被美加組合連贏4分保發，第10局美加組合士氣又上來，在王欣瑜的發球局破發得手，讓雙方局數來到5比5平手，這盤雙方進入搶七局，「謝王配」6比4出現盤末點，雖被對手化解1個，還是順利破了費南德茲發球分，搶下第2盤。

表現漸入佳境的海峽組合，第3盤曾跨局連得7分，在連保帶破的強勢發揮下，取得局數3比0領先，這時美加組合申請離場上洗手間，希望緩一下手感正火燙的謝王配的節奏，第5局王欣瑜的發球局雖然出現4個破發點，但仍辛苦守下，持續保持局數領先優勢，隨後再連下兩局，謝王配精彩收下兩人合作首冠。