畫面曝光 腰間抽出好大一把! 莽男持45公分鐵鋸 闖彰基急診室襲病患

彰化基督教醫院急診室11日驚爆暴力事件，一名林姓男子持長鋸闖入尋仇，狂砍躺在病床上的許姓男子。稍早，醫院急診室監視器曝光，可見林姓男子闖入急診室找到許姓男子後，先徒手出拳毆打，接著從腰間抽出一把長約45公分的鋸子狠砍許男，畫面相當驚悚，幸好林男一出手就被駐衛警和護理師攔阻，隨後並被警方逮捕。

今天凌晨4點半左右，彰化基督教醫院急診室傳出暴力事件，轄區的八卦山派出所接獲報案，派員到場，發現急診病床7號床許姓男子遭人毆打，並得知行凶的是許男的友人林姓男子。

警方經調閱院內監視器，畫面顯示嫌疑人林男起先以其右手朝被害人許男右臉揍一拳，隨後從其褲內拿起一把鋸子朝許男肚子方向砍去，當下隨即遭彰基警衛制止，造成許男腹部些許紅點，未成傷。

警方詢問被害人許男是否有受傷，是否對林男提出告訴時，許男表示自己與林嫌係多年朋友關係，雙方幾天前有口角糾紛，他堅持不對林男提出告訴。警方在製作完雙方筆錄後，全案依《社會秩序維護法》裁處。

對於急診竟有男子在三更半夜闖入行凶，彰基院方強調，平常即很注意安全維護，警衛也有受過專業訓練，林男將鋸子藏在衣褲裡面，雖第一時間未發現，但警衛即對其特別注意，因此在林男行凶時就及時攔阻，避免憾事發生。