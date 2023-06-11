金曲歌王蕭敬騰近年來因事業多在大陸工作，也頻頻出現在大陸的公開活動中。豈料，近日蕭敬騰出席活動時，卻因影片中的神態，被質疑他從事「不法行為」，在陸網上引發討論。對此，蕭敬騰工作室也急忙發聲回應了。

近期，蕭敬騰出席大陸的公開活動，誰料相關畫面竟被網友放在抖音上，並配文形容他的狀態：「仙氣飄飄漫步而來，走路踉蹌雙腿無力，精神看似格外的不好。」此外，更稱他在拍攝前，用鼻腔吸食「某物」後，突然雙目有神，質疑他有「不法行為」，而相關話題在陸網上也引發一陣討論聲浪。

對此，蕭敬騰工作室於昨(10)日在微博上火速曬出律師聲明，要求相關社群帳號刪除不實言論，並強調對於相關內容已經進行蒐證，若不刪除侵權的內容，將不排除以法律手段維護蕭敬騰的合法權益，而本人更寫下：「適度玩梗，杜絕造謠。」等字句，呼籲大眾「一起做個有思辨能力的人」。

消息傳出後，在微博上也引起網友們的討論聲浪，除了有網友寫下：「僅是一個兩分鐘的影片就被造謠，不知道那些人在扯些什麼」、「支持蕭敬騰維權，網路不是法外之地」、「大家要文明上網。」力挺蕭敬騰外，更有人向他提出建議：「面對造謠者需要報警，嚴肅處理。」

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。