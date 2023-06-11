據美媒報導，美國空軍替台灣國防部向加州的通用原子航空系統公司訂購4架MQ-9B無人機；更傳出美國及日本軍方計畫與台灣共享無人偵察機的實時數據。前空軍副司令張延廷卻表示，「台灣不是很重要嗎？ 台灣不是最危險的地方？結果現在實時數據一個影子都沒有，美國光說不練」。

張延廷今(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，美國動作太慢，早該讓我們共享實時數據，尤其是「多領域聯合作戰指揮管制平台」，打仗情報包括所有的軍事部署，海上、水下、空中的動態一目了然，可說光說不練，這樣不行，我們也花了那麼錢。

張延廷接著指出，MQ-9B無人偵察機是偵打一體，美國只給我們偵察的功能，若要有打擊功能，還要另外花錢，再把火控系統裝上去。況且MQ-9B無人偵察機2025年才能拿到，到時作戰型態又變了。軍事科技一日千里，在烏克蘭戰爭中，才發現無人機的重要，所以做比說重要，「多領域聯合作戰指揮管制平台」要趕快分享給我們。

張延廷不禁表示，台灣不是很重要嗎？ 台灣不是最危險的地方？結果現在一個影子都沒有。他強調，打仗情報是最重要的，沒情報就像瞎子一樣，怎麼打。