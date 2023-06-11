開車出門有時難免找不到停車位，不過若是違規停車容易造成他人困擾。一位網友表示，近日他到某停車場停車，沒想到準備要開車離場時，竟看到一輛中興保全的公司車輛直接停在「停車場出口」，讓他超傻眼，最後連絡了停車場人員，才順利從入口處離場，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文指出，「想不到停車場出口處也可以這樣使用！」，原來他準備開車離場時，停車場出口竟停了一輛中興保全的公司車輛，且車上沒有人、現場也沒有任何執勤人員，讓原PO只能乖乖卡在停車場內。

一名網友開車離開停車場時，發現出口處竟停著一輛中興保全的車。（翻攝自爆料公社二社臉書）

原PO透露，後來他致電停車場工作人員，對方也不敢置信回應，「你確定是停在出口？我請人過去處理，我先開入口處給你離開」，中興保全得知此事後也致歉，表示會回報狀況給該員主管，經歷此事的原PO則感嘆，「希望人人都可以找到合適的出口…還有停車位」。

對此，許多人紛紛回應，「厲害，開公司車還這樣放」、「生命會自己找到出口，但車子不會！」、「我也遇過⋯請他離開還搖下車窗問我：『你要出來喔？』我：『不然勒！』」、「這種腦子當保全客戶能安心嗎？」、「人不要臉天下無敵，成功秘訣3要件，堅持、不要臉、堅持不要臉」。