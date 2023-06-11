雖然在長途航班上，持續的拘謹，可能使乘客想脫掉鞋子，而空服人員表示，乘客應該避免赤腳在飛機上走動，除了禮貌之外，也對自己比較好，因為沒人知道看似整潔的地毯上沾過什麼。

商業內幕(Insider)報導，匿名的空服人員表示，飛機上的一切雖然看似整潔，但並真的如此，畢竟航線非常忙碌，沒有那麼多時間可以清理。一名區間航班的空服員佩雷茲(Leysha Perez)說：「客機盥洗室地板上的積水，不一定是洗手時濺出來的，而是其他來源。」

他話說的保守，因為不想給自己惹麻煩。另一位匿名的空服人員則直言不諱的說：「當飛機遇到亂流時，廁所裡的任何液體都可能被搖出，我說的就是尿。灑在整間廁所，甚至在機艙裡，那是令人作嘔的。所以，要是光著腳在過道裡走動，自己感受一下。」

新墨西哥州立大學公共衛生教授庫布許唐尼(Jagdish Khubchandani)在 2021 年的投書說：「飛機廁所地板上的液體，不太可能只是水。在長途飛行中，我注意到人們(通常是小孩子)喜歡赤腳走進廁所，這其實非常不衛生，要是腳上有皮膚割傷和受傷，就有可能被感染。」

一位達美航空(Delta Air Lines)的空服員更進一步建議，乘客在飛行時不要穿拖鞋和露趾鞋，也是基於同樣的理由；他建議穿上適合走路(或跑步)的鞋子，因為現在的航空運量很頻繁，各國的機場也都愈建愈大，所以乘客在登機之前與下機之後，總會走上很多路，通過無數的樓梯、坡道，穿著容易活動的衣服鞋子是最佳的。