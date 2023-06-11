7旬趙姓老婦日前搬到台中龍井區和女兒同住，日前中午趁著女兒外出買便當，獨自外出散步，途中經過活動中心聽到多位長者唱歌便加入歡唱，女兒返家遍尋不著母親焦急報警協尋，最終員警在僅200公尺遠的活動中心發現趙婦正歡唱，成功助她和女兒團圓。

家住北部的趙婦近日被女兒接來台中同住，日前中午，女兒外出買便當，個性活潑的她覺得待在家中無聊，獨自出門散步探險，未料竟被活動中心卡拉OK行列吸引加入，唱到忘我，女兒返家後遍尋她不著，打電話也沒接聽，急得像熱鍋上的螞蟻，報警求助。

台中市政府警察局烏日分局犁份派出所警員劉韋誠、梁秉軒獲報後展開「尋嬤大作戰」，正苦無如何找起，聽到距離200公尺遠的活動中心傳來卡拉OK的聲音。員警上前詢問歡唱長者，沒想到就見到趙姓老婦在裡面歡唱，古錐的趙婦還熱情邀請員警一起唱歌，讓員警哭笑不得，幸好成功助母女團圓。

烏日警分局呼籲，如家中有年邁或易走失者，家屬需隨時注意其行蹤，避免走失發生危險，平時可在其隨身衣物或物品留下聯絡資料；另外也可向各縣（市）政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請指紋捺印建檔服務，俾利員警第一時間聯絡家屬協助其返家，幫助家人返家團圓。