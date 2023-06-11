阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）10日抵達北京，傳因護照問題一度滯留機場達2小時。陸網熱傳，梅西因為帶的是西班牙護照，與中國沒有免簽，甚至還為此反問「台灣不是中國嗎？」陸媒今日闢謠說，真正出現護照問題的是同隊球員奧塔門迪（Nicolás Otamendi），但問題僅花不到20分鐘就解決。

梅西15日將率阿根廷隊在北京參加與澳洲隊的友誼賽。大陸《每日經濟新聞》今日報導稱，網傳梅西滯留在北京機場，指因其同時持有阿根廷和西班牙護照，但這次來可能因為沒溝通清楚，梅西帶的是西班牙護照。大概過了2個小時左右，梅西的加急簽證辦好出關。

有大陸網友在微博上發布群組截圖稱，因為主辦方辦的是落地簽，梅西因持西班牙護照「只能免簽台灣」，讓他的中國行「被扣在機場了」。該網友甚至指稱，最搞笑的是，「梅西反問台灣不算中國嗎？」還有網友說，這個反問，「嗆得魔都海關沒法正面回應」。

然而，大陸《廣州日報》稍晚報導闢謠稱，梅西在北京機場滯留的消息，從球迷群到自媒體一路「暢通無阻」傳播，但如此重要的事實並沒有得到賽事組委會的確認。報導引述賽事組委會消息稱，事實上，真正出現護照問題的是奧塔門迪，由於其護照號碼與北京口岸簽證受理書上所載內容不符，他因此被拒絕入境。

報導稱，奧塔門迪緊急聯繫到了已經抵達北京的阿根廷足球協會（AFA）官員和賽事組委會相關工作人員，組委會相關負責人立刻採取解決方案。北京出入境管理局得出資訊不匹配的原因，為先前辦理受理通知書時所填寫的是舊護照號碼。賽事組委會人員即刻申請簡易程式重新辦理受理通知書，自問題出現到順利解決，僅僅用時不到20分鐘。

報導認為，網上之所以出現這樣的謠言，在於球迷們特別擔心看不到梅西。出於安全考慮，北京相關部門取消了特別是阿根廷隊和梅西的所有商業和公益活動，甚至是賽前的訓練也不安排媒體觀摩。因此，在機場等待的球迷遲遲見不到梅西便開始擔心，加之奧塔門迪出現的護照與簽證資訊不符，於是梅西護照也就「出事故了」。