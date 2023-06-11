YouTube頻道「Pan Piano」由不露臉正妹小P經營，影片多是穿著各式各樣的服裝，也會Cosplay動漫人物彈琴，火辣身材和優秀琴藝吸引350萬粉絲訂閱，不過近日頻道的尺度似乎越來越大，最新影片封面小P似乎是全裸入鏡，讓網友看傻。

近日有網友在PTT討論 「Pan Piano尺度是不是越來越大了」，該網友認為以前小P是認真還原cosplay，但近期似乎尺度越來越大，除了一絲不掛的背影照，她疑似沒穿衣服僅用書包擋住下體，也有特寫大腿內側的「絕對領域」，畫面令人充滿遐想，貼文一出在網上引發討論，「流量密碼阿」、「觀眾久了疲勞，就要加大尺度」、「因為流量掉了吧」、「競爭變大了啊，要下猛藥了」、「我建議你少多管閒事」、「點閱率越來越慘」、「大家看膩了，只能下猛藥」、「在幾年老了，趁年輕身材好快衝一波」。也有網友表示支持，「這樣叫尺度大？」、「勸你別多管閒事」、「不這樣誰要看啊」、「有什麼問題嗎」、「這個腰真的猛」、「身材真的很辣」、「身材真的頂」、「人家有身材還有才藝」。

（來源／影片取自Pan Piano YouTube，如遭刪除請見諒。）

而小P的新影片封面雖然似乎全裸，但實際影片穿著紅色裙子背著書包，打扮具有學生氣質，後半段直接脫下裡面襯衫，深V領口露出事業線，事後她在社群平台曬出穿內衣背書包的照片，雖然照片很模糊，但仍可以看出豐滿曲線，火辣身材電暈不少網友。