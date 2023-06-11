Gulf挑戰吃臭豆腐，靠配泡菜一起吃過關。（無限娛樂提供）

Gulf今在台舉行粉絲見面會，與台灣粉絲度過歡樂時光。（無限娛樂提供）

2019年以BL劇《與愛同居》紅遍亞洲的泰國男星Gulf，先前受疫情影響取消粉絲見面會，等了3年，終於在11日於Zepp New Taipei首度與台灣粉絲相見歡，Gulf一開場便獻唱成名作《與愛同居》的主題曲〈Be Mine〉，更誠意十足地演唱2首個人單曲〈KANA〉、〈กอดกัน互相擁抱〉。

Gulf此行來到台灣，不但親自前往西門町拍攝粉絲應援「認證照」，還品嚐了許多台灣美食，包括酸辣湯麵、小籠包、燒賣以及奶黃包。Gulf在IG上分享撕開奶黃包的影片，主持人阿娟說：「有很多粉絲說，想當奶黃包！你撕開我們會有反應的。」Gulf聽完笑說：「你們也想被撕裂？但你們會流出奶黃嗎？」越講越歪樓。

由於Gulf的爸媽曾來過台灣，訪台前Gulf爸媽推薦他一定要品嚐台灣道地小吃，主辦單位特地端上寶島名產、傳統美食，一圓他造訪寶島想吃美食的心願，於是在見面會上演了「台灣小吃試吃會」，當然Gulf也挑戰了吃臭豆腐初體驗，而他最愛的小吃是雞皮。

Gulf如今事業蒸蒸日上，被問到30歲的自己會變成什麼樣子？他思考了一下，表示：「5年後或許我不是藝人了，大家繼續支持我，看5年後我在做什麼。」而向來以寵粉聞名的Gulf，在見面會上與幸運上台的粉絲大玩心電感應遊戲，留到最後關卡的人，Gulf也祭出拍立得合照的福利，讓粉絲與他同框留下美好回憶。