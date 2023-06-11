夏靖庭在《百味小廚神》劇中指導「孫子」阮柏皓廚藝。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

影集《百味小廚神 中元大餐》由金鐘視帝夏靖庭、藍正龍與新銳童星阮柏皓演出祖孫三代，描述擁有好廚藝的「阿公」夏靖庭每逢中元必以一桌好菜款待好兄弟，孫子阮柏皓在阿公猝逝後，決心重現阿公在食譜裡寫下的手路菜。該劇為還原美食煞費苦心，請來辦桌大師傅為演員們上課，夏靖庭透露：「導演在開拍前還特別安排『驗收日』，所有演員一起買菜下廚料理當日晚餐。」

夏靖庭此次飾演當地家喻戶曉的總舖師，身為好爸爸的他對下廚稍有涉獵，疫情期間許多工作停擺，每天為了妻小在家研究麵食，「做燒餅，蔥油餅，饅頭，Pizza，包子之類的東西。」孩子們都因此愛上爸爸的手藝，直呼好吃！不過夏靖庭接著笑言，「我有些存疑，因為那時孩子還小，疫情期間哪裡都去不了，只能吃我做的東西！」

雖然偶爾下廚，夏靖庭還是為了演出《百味小廚神》和阮柏皓等演員們一起和辦桌師傅學習，努力精進料理工夫，尤其針對劇中要用到的菜色，師傅都仔細指導如何備料、烹煮。演出後是否練出高超廚藝？夏靖庭坦言，「料理是門學問，除了事前的準備工作，以及中間進行程序，都非常耗費大量的時間，很需要耐心，一定要非常有興趣才能投入。」坦言因工作所需才練習，「戲拍完了沒時間再練習，很快就把重點忘記了。」

年僅13歲的童星阮柏皓則面臨較大挑戰，他要從「料理白紙」變身「小總舖師」，「我原本是完全不會做菜，開拍之前導演讓我帶菜刀回去練習切菜，也有跟奶奶一起煮菜。」雖然努力練習，但對他在開拍後仍面臨意想不到的難關，「影集中有一道菜叫紅蟳米糕，可是那隻螃蟹很活潑， 一直在動，但我要把它的線剪開，我覺得很恐怖！」幸好最後成功克服恐懼，完成劇中指定美味菜餚。

《百味小廚神 中元大餐》由《紅衣小女孩》幕後團隊打造，湯昇榮、陳信吉擔任製作人、導演李權洋與王威翔共同執導，將於7月2日在台北電影節舉行世界首映，11日開賣後首映票持續熱賣中，同時釋出最新預告，希望帶著觀眾從色香味俱全的澎湃料理，走進一個個笑中帶淚的動人故事。