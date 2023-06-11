林男從褲子掏出預藏的大鋸子後，朝病床上的許男砍下去。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰基警衛與急診醫師黃彥偉合力奪下林男手中的大鋸子。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

畫面曝光"腰間抽出好大一把"! 莽男持45公分鐵鋸 闖彰基急診室襲病患

彰化林姓男子因與好友許姓男子口角衝突，今天凌晨得知許男到彰化基督教醫院急診室就醫後，竟將一把長約45公分的鋸子藏在褲管內，並闖入急診室襲擊許男，幸好急診室醫師黃彥偉與警衛及時攔阻，傷害未擴大。黃彥偉回想襲擊當下仍感心驚膽跳，他說，看到林男從褲子拉出大鋸子時，大家全都嚇了一大跳。

今天凌晨3點54分，許男因右耳受傷到彰基急診就醫，約在4點31分時，護理師正在許男病床旁工作，林男前來探訪許男，兩人隨即在對話時發生口角，林男還揮拳朝許男臉部揍去，當時急診暨重症部主治醫師黃彥偉與護理師機警發現不對勁，即刻通知院內駐衛警前來協助。

從曝光的監視器畫面可看到，正當警衛到達病床邊時，林男突然從褲頭的位置拉出一把大鋸子，並朝許男身上砍下去，要再揮砍第2鋸時，黃彥偉及警衛立即將鋸刀奪下，另外兩名警衛也馬上將林男壓制及約束，過程驚心動魄，而警方也在90秒內即達現場，解除危機。

奮勇攔阻鋸子男的黃彥偉是急診暨重症部的資深主治醫師，在彰基有20年的醫學處置經驗，他表示，看到該位號稱許男「朋友」的林男語氣不善，他即感到不太對勁，因此馬上跟在林男後面詢問相關問題，並請3位警衛在其後方警戒，第一時間馬上奪下該把大鋸子。

黃彥偉指出，當下看到大鋸子從林男的褲子裡掏出來的時候，大家都嚇了一跳，行醫這麼久，從沒遇過這種場面，當時情況非常緊急，深怕周圍的人受到危險，雖然他的背後冷汗直流，但也奮不顧身地跟著警衛一起壓制，直到完全制伏嫌犯後，才開始有心驚膽跳的感覺。

事發後彰基院長陳穆寬對黃彥偉醫師及駐警人員給予讚賞，他說，即便事件發生在深夜，大家體力最疲憊的時候，也能即時反應，相當有作為，讓患者及醫護人員都得到安全，值得肯定；此外，他也很感謝彰化縣警局及地檢署對於醫療院所暴力的防範，建立高效率快打部隊，對暴力事件有快速壓制能力。