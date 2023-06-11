台灣近期性騷擾案的相關議題持續延燒，更有不少人以主題標籤「Me Too」在社群上勇於發聲，而除了性騷案外，幼兒園的餵藥案一事也引發討論聲浪。對此，「國師」唐綺陽也在臉書上以星象角度解析，透露「這類本不見光之事」將會延續到2026年2月。

唐綺陽今(11)日在臉書上發文，以「星象角度」解析近期鬧的滿城風雨的議題，指出有許多人震驚於「受害者竟這麼多」、「完全看不出來」，解釋這是因他們未必能看到「偽君子」的真面目，而後誤會這世界很美好，一切很正常，周遭沒啥性騷、性侵，並且為最近的連環爆感到驚訝。

然而，唐綺陽表示：「這些絕對只是冰山一角。」，指出：「不見光的爛事比你我能想像的還多，土星在雙魚要待到2026年2月，垃圾要清這麼久，你覺得數量會少嗎？」此外，唐綺陽也暖心聲援那些「願意出面發聲的強者」，希望他們的舉動能讓更多在暗處瑟瑟發抖的受害者們明瞭「遭遇那些事情不是他們的錯」，並且向「還無法面對」的人加油打氣，提及「這場讓不見光之事湧出」的運動目前僅是開場，等到未來機緣到了，自然就會想說、能說，並進行揭露，從而尋求正義與療癒，所以無需著急沒有遇到一個發聲的契機。

唐綺陽也於文末強調：「我深深相信惡有惡報，只是時候到未到，現在，某些人的時候已到，多掙扎只有多難看，土海皆雙魚的未來三年，業力正包圍著我們。」坦言：「該你們的因果報應，一個個來，別以為能跑得掉。」

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