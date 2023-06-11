屏東九如鄉農會超市設置「農民直銷區」，不僅成為超市營利主力，還在疫情間業績逆成長，光生鮮部分就曾創下1個月140萬的營業額。（謝佳潾攝）

屏東九如鄉農會超市設置「農民直銷區」，不僅成為超市營利主力，還在疫情間業績逆成長，光生鮮部分就曾創下1個月140萬的營業額。（謝佳潾攝）

屏東九如鄉農會超市設置「農民直銷區」，不僅成為超市營利主力，還在疫情間業績逆成長，光生鮮部分就曾創下1個月140萬的營業額。（謝佳潾攝）

屏東九如鄉農會超市為推廣在地農特產品、並顧及小農生計，6年前設置「農民直銷區」，由農友自行訂價賣無毒農產品給農會後，農會再以便宜專賣店一半的價格販售，多年來在品質與信任感的建立下，「農民直銷區」不僅成為超市營利主力，還在疫情間業績逆成長，光生鮮部分就曾創下1個月140萬的營業額。

九如鄉農會總幹事龔泰文指出，6年前他剛擔任總幹事時發現，小農要自產自銷不容易，當下想著農會超市可以幫忙打廣告、鋪通路，因此設置了「農民直銷區」，該區的農產品都是由在地小農供貨，而農會向農友進貨時，價格也是由對方喊價，只要價格合理、農會都會接受，且保證進貨後不退貨，若真的賣不出去，農會就會當午餐食材煮掉。

龔泰文說，「農民直銷區」的農產品全部都是草生栽培無毒，農友若非友善耕作，其的農產品是不能上架的，這是他的堅持，也是對消費者的責任，而賣價方面是比一般有機專賣店便宜一半，他希望以低毛利、高品質的方式推廣在地農產。

他不諱言，起初「農民直銷區」只有5個品項，但農會會在產品旁貼上小農資訊，以生產履歷的模式讓消費者知道生產端資訊，藉此取得消費者信任感，而隨著消費者愈來愈信任、買得愈來愈多，農友也看見它的效益，現在已增加至30至50個品項，連他鄉鎮的小農也在詢問合作可能。

他開心道，「農民直銷區」成功翻轉農會超市的營利模式，一般傳統農會超市都是以賣乾貨為主，但專區的成功讓生鮮、水果成了九如農會的銷售主力，尤其是生鮮部分，在疫情間業績逆成長20％，還曾經創下1個月140萬的營業額，如今疫情趨緩，業績也持續上升中。

他說，「農民直銷區」不只有在地人會光顧，不少他鄉鎮、甚至他縣市的民眾都會前來消費，很多人都說，要到九如鄉農會超市、才能買到當地特有農產品。