高雄55歲內門區觀亭國小校長王宗坤熱愛跑步，近期馬拉松比賽打破20歲時所創下新紀錄，成功達標明年四月在美國波士頓舉行的全馬門檻參賽權。（高雄市教育局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄55歲內門區觀亭國小校長王宗坤熱愛跑步、馬拉松，至今完賽多達120場馬拉松比賽，去年底參加全程馬拉松比賽創下3小時19分，以1分之差，打破了自己20歲時創下的紀錄，還成功達標明年四月在美國波士頓舉行的全馬門檻參賽權。王宗坤表示，常用跑步激勵學生，可以跑得不快，但是要持之以恆，終會成功。

王宗坤來自高雄旗山，從小就對各種運動很有興趣，王宗坤就讀屏東師專的時，因為學長邀約參加跑步比賽與訓練，沒想到成績優秀令人刮目相看，從此就愛上了跑步，尤其是長跑，75年間在大專運動會1萬公尺、5000公尺跑出佳績，打破屏東師專的新紀錄，成為學校的紀錄保持人。

自從開始跑步後，王宗坤至今參加多達120場國內外馬拉松比賽，其中高雄的國際馬拉松比賽，他年年參加從不缺席；而最讓他印象深刻的是47歲時參加屏東馬拉松比賽，當初覺得體力狀況都非常好，沒想到那天天氣非常炎熱，在跑完的37公里已經快要結束時候，身體卻發生不適，最後被送上救護車，也讓他體認到挑戰自己，覺不可以勉強。

但秉持著人定勝天，王宗坤每天都在練習跑步，保持最佳狀態。他常用跑步來比喻學習激勵學生，可以跑得不快，但是要持之以恆，每天都要進步，最終也在他身上得到驗證，去年12月參加台北國際馬拉松比賽，意外跑出3小時19分，比他在20歲時創下3小時20分還要快1分鐘，讓許多人跌破眼鏡，而王宗坤也因此達標明年四月在美國波士頓舉行的全馬門檻參賽權。

除了自己愛跑步外，王宗坤也將跑步風氣帶回家鄉，他目前是旗山「蕉愛跑」的第二屆會長，從當初跑步會員不到10人，到現在會員已經累計超過百人，他也持續在校園帶動跑步風氣，藉由跑步運動推行，協助學生提昇體能、培養運動興趣，養成運動習慣，擁有健康的身心。