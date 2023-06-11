許多家長都會親自接送孩子上下學。一位媽媽表示，某天她在機車車廂看到1隻超肥大蜈蚣，嚇得她馬上從騎車改成帶兒子走路上學。後來她向爸爸求援，卻遲遲不見蜈蚣身影，只能分析蜈蚣已經離開，不過她還是深怕蜈蚣趁機出現。對此，有過來人警告，遇到這種狀況最好是求助機車行，才能確定蜈蚣是否藏在機車裡面。

一位媽媽打開機車車廂時，發現1隻超肥大蜈蚣，嚇到棄車改帶兒子走路上學。（翻攝自爆料公社二社臉書）

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，某天她準備騎車載孩子上課，沒想到打開車廂準備拿安全帽時，看到1隻超肥大蜈蚣，「牠真的嚇死我了，我魂都飛了，孩子也嚇死了」，她只好暫時棄車改帶兒子走路上學。

媽媽使用手機紀錄蜈蚣驚魂一刻。（翻攝自爆料公社二社臉書）

原PO提到，後來她向爸爸求援，卻還是遲遲找不到蜈蚣，甚至進行發車、催油門、晃機車、拍機車等動作後，都沒辦法看到蜈蚣身影，因此判定蜈蚣可能已經離開機車行，「但我心裡毛、腦袋麻，想著我會不會騎車時跑出來啊，平常都騎車帶小孩上下課，實在太可怕了」。

對此，許多網友紛紛回應，「讓牠咬一口，你就可以變蜈蚣俠保護地球了」、「這麼大隻，感覺都要成精了」、「嚇死之前先打卡再說」、「這不是泡藥酒的那種嗎？」；另外有內行人分享，「要不要牽去請機車行師傅檢查？我弟上次停紅綠燈時發現車裡鑽了一條蛇，因為他自己是修車師傅，所以直接原地停車，在馬路旁整個大拆車殼和坐墊才發現蛇躲超級裡面」、「會躲在龍頭裡，等騎的時候慢慢爬到手邊，我遇過一次跟你同樣情況」。