國民黨立委王鴻薇8日踢爆「核二復活」事件，緊急備用的輕油發電機出現發電量，台電則稱是進行測試。媒體人張禹宣今(11日)發文指出，2016、17年台電頻繁使用備用輕油發電，造成高達2.8億元虧損。2022年6月進入用電吃緊季節，核二、核三廠的備用輕油電源再度被濫用。他直言，等到用電再度陷入高峰吃緊，這些測試就會變實戰，再次操好操滿。沒有核安就沒有核電，但在民進黨執政下，使用核電確實是貿然走險。

張禹宣表示，福島核災逾10周年，近期台灣在核電議題的使用上，朝野也陷入激烈交鋒。他最近看了Netflix推出的影集《核災日月》，當中一連串人禍的爆發起點，除了海嘯最為關鍵的，莫過於備用的輕油發電機泡水失靈，才導致核電廠失去電力無法控制，導致後續系列災難的開端。

張禹宣提到，台電還在官網上，侃侃而談福島核災的檢討，聲稱要強化多重電源，除了原先配置的輕油發電機，額外增設氣渦輪機，以及移動式柴油發電與行動電源車。但這些本該做為緊急使用的「救命」稻草，卻屢屢在台灣備轉容量率危急之際，被推上前線發電操好操滿。

「政府依然告訴你，相信我，不缺電。」張禹宣指出，2017年3月，台電頻繁使用備用輕油發電，2016年全年使用2040小時、累計發電高達7268萬度，造成高達2.8億元的虧損。把攸關核安命脈的備用發電源恣意濫用，台電辯稱，是為了穩定安全供電。

2022年6月，進入高溫用電吃緊季節。核二、核三廠的備用輕油電源再度被濫用，發電功率甚至爆表達到95％與101％，生出了156.8MW的電量。頻繁的過載使用攸關核安的命脈，民進黨依然告訴你我們不缺電。

2023年6月，遭到王鴻薇委員踢爆，核二廠的輕油發電機再次出現發電量。對此台電辯稱，只是進行測試。「我敢保證，等到用電再度陷入高峰吃緊，這些測試就會變成實戰，再次操好操滿！」張禹宣直言，沒有核安就沒有核電，的確。在民進黨執政下，使用核電確實是貿然走險。