花蓮台30線玉長公路今發生一起自撞電桿死亡車禍事故！來自北部38歲徐姓男子騎乘機車，沿樂和里往安通溫泉方向行駛，行經19.4公里處時，不明原因自撞路旁電線桿，人便倒臥在地，警消獲報趕抵現場發現人已失去呼吸心跳，且口鼻流血，牙關緊閉，經送醫救治仍宣告不治。
花蓮縣消防局玉里分隊指出，今天下午1時25分，接獲報案指台30線樂合里往安通溫泉方向有名男性車禍，救護人員到達現場時，發現患者戴著安全帽倒在路邊機車旁，人已OHCA，且口鼻有血水流出，牙關緊閉，經給予緊急醫療處置後送玉里慈濟醫院急救。
警方調查，徐男當時沿台30線東往西行駛，在19.4公里處時，不明原因自撞路邊電線桿，經急救後仍在下午2時30分許宣告不治。
經查，徐男持有適當駕照，酒測直待抽血檢測，由於事故地點位處山區，周邊無監視器，事故肇因尚待釐清，警方也呼籲民眾駕駛交通工具應注意路況，以便即時反應，如有感到疲勞也應暫時休息，待體力恢復再上路，保障行車安全。
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