總統蔡英文通話慰勞飛行員

總統蔡英文向我方飛行員通話慰勞時，中間疑傳出共軍喊話的聲音，蔡英文露出尷尬一笑，一旁的戰管主官急忙上前關閉頻道，才又繼續通話。媒體人謝寒冰表示，這事情問題大了，非常嚴重；出現這麼尷尬的狀況，影片居然還流出來。

謝寒冰今(11日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，現在總統一句話，已經洩漏國家最重大機密。這其實是一場秀，過去在拍這種秀的時候，都是把所有的狀況都弄好，封閉頻道，甚至只是內部連線，根本不是對外，外面根本聽不到，因為這只是一場秀而已。

謝寒冰接著指出，這事情問題大了，非常嚴重，出現這麼尷尬的狀況，影片為什麼會流出來？他以前在《青年日報》工作，每一則新聞，長官都要仔細看，不是看新聞寫的對或錯，而是要看有沒有違反國防部相關需求，會不會對國家、國防部帶來困擾。影片是軍聞社拍的，應該要把影片出現尷尬的狀況全部拿掉，才公布。

謝寒冰點出，這種嚴重失誤，正常來說，在第二天會發布懲處令，有人要丟官、下台，結果卻沒有任何反應。這表示他們根本不當作一回事，蔡英文自己好像沒感覺，在現場的國安會秘書長顧立雄好像也是如此。

根據中央社報導，空軍今天下午回應表示，當時蔡總統是以戰備專線電話通聯，而共軍則採取國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。