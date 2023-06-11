日本防衛省宣布，為了加強島嶼防衛，已經啟動了一項長程反艦巡弋飛彈的研發計畫，預計部署在沿海地區與離島，包括釣魚台列島在內的島嶼，理由是阻止中國大陸對「第一島鏈」的軍事壓力。

戰區(The Drive –The Warzone)報導，日本防衛省在6月 6日發布的新聞稿提到，「新型巡弋導彈的研發合約授予川崎重工（KHI）」。雖然新聞稿沒有提到研發費用，但日本在 2023 財年預算，已撥出2.57億美元用於「研究新型多任務反艦飛彈」，所以合約價格也應也差不多是如此。

同樣的報導提到，日本的新型巡反艦巡弋飛彈，其射程將達到2,000 公里，以防衛日本廣大而分散的各處離島，包括釣魚台列島、小笠原群島等。防衛省還有公布該型飛彈的概念剖面圖，標題為「島嶼防衛用新對艦誘導彈」。可知飛彈尋標器有兩個獨立的感測設備，中段是「模組化彈頭」。中間有一對彈出式長翼，後方則是四片可摺式尾翼，機腹為進氣口，顯然以小型渦輪扇引擎為動力，據信為KJ300型。

Kawasaki Heavy Industry (KHI) unveiled a new type of stealthy anti-ship missile called “Island defense anti-ship missile (島嶼防衛用新対艦誘導弾) https://t.co/ugjmJ8iQ0v — Lokman Karadag 盧克曼 (@LokmanKaradag1) March 18, 2023

川崎重工在今年3月的日本防衛展(DSEI Japan 2023)上，就有提出島嶼防禦反艦飛彈的比例模型，據詹式防衛(Jane’s)的報導，此飛彈在巡航階段，採用慣性導航系統 (INS) 和全球定位系統 (GPS) 引導，接近目標區後，開啟紅外線 (IR) 和/或雷達射頻 (RF)尋標器，進入終端引導情況。這種多重尋標器的模式，將使飛彈更不容易受到反制與誘騙，是如今相當主流的的設計。

島嶼防衛反艦飛彈的長度，應在6到10公尺之間，以0.8 馬赫飛行的亞音速，可能有匿蹤設計。川崎重工強調，它最大的特點「模塊化彈頭」，可以按任務略做改裝，執行包括陸地攻擊、電子戰，甚至偵察工作。