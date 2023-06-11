20：25地牛翻身！規模5.2地震，12縣市有感。（氣象局）
20：25地牛翻身！規模5.2地震，12縣市有感。（氣象局）

中央氣象局地震報告指出，今（11）日20：25發生芮氏規模5.2地震，震央在花蓮縣政府東北東方92.9公里，位於台灣東部海域，地震深度44.4公里。各地最大震度宜蘭、花蓮、台東、雲林、新北2級，南投、台北、台中、新竹、桃園、嘉義、彰化1級。

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