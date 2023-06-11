20：25地牛翻身規模5.2 震央東部海域 12縣市有感 20:282023/06/11 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 20:25發生有感地震。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 20：25地牛翻身！規模5.2地震，12縣市有感。（氣象局） 中央氣象局地震報告指出，今（11）日20：25發生芮氏規模5.2地震，震央在花蓮縣政府東北東方92.9公里，位於台灣東部海域，地震深度44.4公里。各地最大震度宜蘭、花蓮、台東、雲林、新北2級，南投、台北、台中、新竹、桃園、嘉義、彰化1級。 睽違4年岳明國中小再辦帆船交流賽 與石垣島選手同場切磋 前駐菲代表被控性騷 外交部：4月底解職調部以保護當事人 租客「非自然死亡」好宅變凶宅 律師：房東2情況可求償 #地震 #地牛翻身 #東部海域 #有感 #震央 也許您會感興趣 推薦閱讀 越南指控台侵犯主權 外交部：完全無法接受 09:102023/06/11 政治 女兒輕生！她遭房東趕走 留「死了還不放過我」字條亡 07:312023/06/11 社會 毒咖啡客製化調配方盼顧客「有感」 包裹寄送躲查緝遭逮 11:402023/06/11 社會 大沙灣推鯉魚旗文化季 基隆青工會擔綱活動志工 17:022023/06/11 生活 遭指急診待床數排到滿出來 台大醫院院長出面駁斥 18:242023/06/11 生活 幼兒園疑餵藥風波 26童驗尿14陰性、12人檢驗中 19:392023/06/11 生活 雲門舞集台東演出爆意外插曲 布幕掉落原因曝光 10:282023/06/11 生活 板橋幼兒園案家長說明會 王薇君現身遭阻校外抗議 19:472023/06/11 社會 釣到羅東林業文化園區池內最大尾「惡」魚 獲1500元禮券 20:372023/06/11 生活 國產材家具特展登場 「這點」發現台東環保意識抬頭 16:562023/06/11 生活 創意家行銷董事長王明正 接掌台北市代銷公會理事長寶座 11:142023/06/11 財經 台大急診塞爆 等床滿到大廳電梯口！醫1句話酸爆衛福部 11:532023/06/11 生活 新竹州警務部長官舍「本質展」、下竹町《竹。日常》開展 14:272023/06/11 生活 《金融股》新光金董事會推陳淮舟任董座 吳東進聲明指委託書搶經營權 09:272023/06/11 財經 地中海飲食加3樣 好處「升級」！這指數降1％大腦變年輕 05:002023/06/11 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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