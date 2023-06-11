林務局羅東林區管理處今（11日）首度舉辦外來種魚類移除環境教育活動，現場50位大小朋友一起用釣竿移除威脅池內生態的外來魚種。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林務局羅東林區管理處今（11日）首度舉辦外來種魚類移除環境教育活動，現場50位大小朋友一起用釣竿移除威脅池內生態的外來魚種。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為顧及親子共同參與的民眾，同時開設漂流木魚類手作DIY課程。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為保護宜蘭縣羅東林業文化園區貯木池內的水域生態環境，林務局羅東林區管理處今（11日）首度舉辦外來種魚類移除環境教育活動，現場50位大小朋友一起用釣竿移除威脅池內生態的外來魚種，共移除331尾；其中，最大尾為63.5公分的泰國鱧（線鱧），可獲得1500元禮券。

羅東林業園區貯木池面臨外來魚種入侵影響生態問題，造成原生魚種生存危機，遂今日舉辦環境教育活動，在限定時間內釣到外來魚種數量最多及最大尾的前5名可獲得獎品，第一名獎品有1500元禮卷；另釣起的外來魚類，統一由委託單位集中銷毀並製成魚肥，兼顧生態平衡與經濟價值。

羅東林管處說明，為讓參與活動民眾瞭解外來入侵種魚類影響本土水域魚類的生態環境及變化，於活動前進行環教展示解說；此次活動分為新手組及專業組，為顧及親子共同參與的民眾，同時開設漂流木魚類手作DIY課程。其專業組有44位路亞釣高手，今共移除331尾外來種魚類。

羅東林管處表示，這些外來魚種如兇猛的掠食性魚種泰國鱧、或繁殖力強的吳郭魚、紅胸鰂，會佔領原生魚類棲地、搶奪食物、掠食小魚等，對原生生物、環境都產生嚴重的生態影響。提醒民眾不要隨便放生影響生態，並珍愛原生魚種，一起關心、保護我們的生態環境。