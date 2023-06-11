地下停車場"坑洞吞童" 家長嚇壞火速救援

北市一對夫妻檔10日將車停在天母一處地下停車場，未料6歲兒子走下車後就墜入深達180公分的汙水池，讓夫妻檔嚇壞趕緊合力將兒子拉出來。稍早事故畫面曝光，驚險一瞬間。

據了解，一對夫妻10日開車載著6歲兒子出門，將車停放在天母一處地下停車場後，兒子下車走沒幾步路就墜入停車場中深達180公分的汙水池，父母發現兒子不見後四處尋找，才驚覺兒子墜入汙水池，趕緊推開汙水池旁邊的護欄，將兒子拉出汙水池。

一對夫妻10日將車停在天母一處停車場，但兒子才下車走沒幾步路，就意外墜入停車場未加蓋的汙水池中。（圖／中天新聞）

透過影片可見，車輛旁邊擺著黃色的紐澤西護欄，男童身高僅120公分左右，下車走幾步路後，失足墜入護欄旁的汙水池，整個人瞬間消失，父母幾秒後察覺異樣，嚇壞緊急將男童拉出汙水池，爸爸救出兒子後緊緊擁抱安撫，場面相當驚險。

對此，台北市停管處企劃科長楊遠明指出，該停車場9日孔蓋遭車輛壓損，適逢假日無法取得料件，才先以紐澤西護欄隔絕；後續若發生類似事件，將強力要求廠商使用固定、堅固且無法隨意移動的設施，防範再有人掉入。

楊遠明說，目前廠商已和家長聯繫，會持續關注男童狀況，並負責相關賠償，停管處也會依照契約規範，解釋案子情形再做處理。