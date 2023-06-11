中信兄弟11日靠著王牌投手德保拉7局失3分優質先發，加上打線敲出雙位數安打、包含隊長王威晨單場3安「猛打賞」，以9比3在3連戰橫掃樂天桃猿，「黃衫軍」趁著這波3連勝、6連不敗爬上第3名位置。

兄弟開局就突破桃猿先發投手黃子鵬先馳得點，3局下滿壘時張志豪獲得四壞球保送再擠回1分，德保拉在4局上碰上亂流又遭到廖健富狙擊，敲出逆轉3分炮。

不過兄弟在4局下立刻還以顏色，又把戰局追平，5局下「雙豪出擊」，陳子豪、張志豪連2支陽春炮擴大領先。黃子鵬先發6局失5分退場，接手的王志煊登板就是連續2個觸身球保送，逼迫桃猿再度換投，但陳禹勳仍採不住煞車，越東華、江坤宇連續安打一口氣又追加4分。

兄弟此役共敲出11支安打，其中王威晨5打數3安打獲選單場MVP；德保拉用103球投7局，投出3次三振、沒有保送，雖被敲出偏多的9支安打，但僅因3分炮掉分，拿下本季第6勝。

兄弟在3連戰橫掃對手，近期一波6連不敗從墊底一路往上爬，加上桃猿吞下4連敗，兩隊排名互換，兄弟升上第3名，領先桃猿0.5場勝差。