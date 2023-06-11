女星簡沛恩早年以歌手身份出道，後轉戰戲劇圈，亮麗外型加上靈動演技獲得不少觀眾喜愛，近年簡沛恩從事餐飲業，從藝人變成女商人，生意也越做越大，但她仍會透過社群平台分享生活，近日她透露與藝人林韋君很早就認識了，長達快30年的友情讓網友們驚訝。

簡沛恩日前在facebook發文透露大部份人都以為她和林韋君是因為拍戲認識，兩人曾共同在《神機妙算劉伯溫》中演出，簡沛恩當時演女主角，林韋君則在第4單元中演公主，兩人有同框對手戲。但簡沛恩坦言：「其實我們是少女時期在某間當年非常知名的美式餐廳打工認識的，我們兩個剛好一起在門口負責開門，帶位，接電話」，後來簡沛恩白天到雜誌社當記者，但她還是持續在那家餐廳打工，因為實習期沒有薪水，等到升為正式雜誌社記者後她就從餐廳離職，也和林韋君失聯。

後來兩人2007年因電視劇《神機妙算劉伯溫》再度相遇，「一路就到了今天，陪伴了彼此經歷過人生的低潮痛苦期，也分享彼此開心幸福的時刻」，於是她決定帶林韋君來場閨密旅行慶祝，簡沛恩也曬出幫林韋君慶生的畫面，兩人親密貼臉，還穿著睡袍躺床開心合照，簡沛恩表示：「從小姐姐要進入更成熟的大姐姐階段」。簡沛恩也和林韋君一起開直播分享美食，透露兩人認識快30年了，交情非常不錯，她們談到想演的角色，林韋君說想演有缺陷的角色，簡沛恩則說想挑戰人格分裂的角色。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！