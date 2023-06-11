有民眾目擊台大醫院急診室等待床位的病患，從急診室一路排滿整條走廊，甚至外溢到一樓大廳電梯口，其他醫院也有上百名病患在等床，胸腔科醫師蘇一峰表示，衛福部竟對外稱「沒有缺床」，直酸「一切都是大家的幻覺？」國民黨立委王鴻薇也強調，現在台大醫院的急診室好像野戰醫院，一堆病床令人觸目驚心。因為衛福部改變醫院評鑑制度時間。從6到8月因為各大醫院集中評鑑，由於護理師不足最後都只好砍病床。

蘇一峰今(11日)發文提到，衛福部表示目前醫院沒有缺床，同一時間系統顯示台大長庚破百人在等床...各醫院帳面上一百位在等床，實際更多人在等床，很多門診病人在家等床，還有急診病人等不到病床就離開先回家了...「繼續砍健保啊？台灣健保奇蹟！」

「衛福部是不是要趕快成立缺病床中心？」王鴻薇今(11日)也發文表示，蘇一峰醫師在臉書分享了一張照片，顯示台大急診室的病床都滿到電梯口附近，早就有朋友跟她說，現在台大醫院的急診室好像野戰醫院，一堆病床，令人觸目驚心。

王鴻薇指出，急診室會塞滿病床，是因為住院病床極為缺乏。而且已經有非常多的醫生，護理師反應不只是台大，其實各大醫院都是住院病床一床難求。這兩天網路上甚至出現急診室，已經沒有床，病人直接躺在地上。據我所了解醫院會在最近這麼缺乏病床，就是衛福部改變了醫院評鑑制度的時間。從6月到8月因為各大醫院集中評鑑，由於護理師不足最後都只好砍病床，所以引發大缺病床的情況 。

王鴻薇直批，我們的衛福部在冷氣房裡決定政策，結果讓第一線醫院焦頭爛額，讓需要住院的病人等不到病床只好都在急診室，得不到好的醫療品質，護理師也累得要死。「缺蛋缺電缺藥，現在缺病床？」