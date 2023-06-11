美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，三位台灣總統參選人都表達與對岸對話的意願，美方絕對支持，也歡迎他們能與大陸官員有更多接觸。對此，陸委會今書面回應指出，政府始終主張兩岸應該不預設前提條件，本於「和平、對等、民主、對話」的原則進行互動往來。

陸委會也強調，我方始終致力維護兩岸溝通聯繫機制持續運作。兩岸無法對話的癥結在於中共當局一再以政治框架作為對話的前提，呼籲北京當局摒棄僵化政治思維，認真看待國際社會對於兩岸透過溝通對話，維繫台海和平穩定的期待，為兩岸良性互動創造有利條件。

孫曉雅今日接受訪談節目訪問時說，美國正在尋求跟中國大陸對話和交流，不會阻止其他有意願這樣做的人，歡迎台灣總統參選人能與中國大陸官員有更多接觸，也希望美國領導人能和北京政府有更進一步的交流。

孫曉雅認為，有對話是好的，美國目前也正在尋求跟中國大陸有更多的交流和對話。她說，這段時間聽到三個政黨都想要與大陸溝通，雖然角度不同，但似乎是共同的目標，「我們絕對支持」。她也希望兩岸官方對話有助於緩和兩岸緊張的情勢，並強調溝通以及擁有溝通管道的重要性。