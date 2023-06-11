斥資12億重建的新竹市立棒球場目前仍在開挖、改善排水工程雙頭並行中，市長高虹安日前已表示要力拚於明年3月重啟棒球場，以趕上職棒賽事，但繼日前強降雨造成內部淹水之後，近日有網友發現有街友悄悄進駐了，照片在PTT曝光後，網友大酸「反正不能打球，就物盡其用咩」！

今天有網友在PPT發文，指新竹棒球場有遊民進駐了，說好的要打新竹大祕寶呢？現在的新竹市棒球場，進駐的不是主場球隊味全龍，進場的也不是啦啦隊和龍迷，而是進駐遊民，成為遮風避雨之處。網友還大酸，「讓遊民多了1個棲身之所，居住正義政績＋1。」

依網友照片顯示，街友是將棉被、紙板等就寢裝備搬到正門口其中一側通往2樓耐候鋼樓梯底下的轉角處，裡頭還有蚊香、食物垃圾、用剩的免兇餐具、腳踏車，狀似已「入住」幾天了，顯得相當髒亂。

市府則表示，會派員前往了解狀況，並給予遊民需要的物資，並協助安置，環保局也會派員清理環境。

網友見到這則訊息後紛紛留言繼續大酸，指「不能當棒球場，給遊民用又怎樣」、「反正也不能打球呀，物盡其用咩」、「12億遊民收容所」、「當社宅用很好啊」、「可以丟垃圾又有水可以用啊」。