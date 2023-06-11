南韓影帝劉亞仁今年年初被爆出有濫用俗稱「牛奶針」的異丙酚，此後受警方調查時，陸續被驗出大麻、K他命、古柯鹼、安眠藥物唑吡坦、舒眠麻醉藥物咪達唑侖、安眠藥物阿普唑侖等7種藥物呈現陽性反應。另外，先前他曾被爆出幫助同樣染毒的共犯朋友A潛逃出境，而今有消息傳出A的身分是YouTube YangNal，對此，他也發出聲明否認。

據韓媒《JTBC》報導，日前傳出劉亞仁試圖讓共犯逃往國外時被警方抓獲，首爾中央地方檢察廳當時以違反《禁毒法》為由對劉亞仁及A先生發出逮捕令。對此，有消息傳出A先生的身分是YangNal，而他今(11)日也在社群上發聲澄清了。

YangNal今日在IG上曬出黑底白字長文，指出：「最近聽到許多不實的報導，我在此聲明所有相關內容都與事實不符。」透露自己並非是因為「逃避」才飛往國外，而是為了參加工作坊、學習編舞工作以及嘗試新題材的YouTube影片拍攝。此外，YangNal指出：「如果我逃到國外，我要如何將一舉一動放在社群上。」他在文中也強調：「我與哥(劉亞仁)很久都未有聯繫，並且從未獲得他的金錢幫助。」並稱「他幫助我逃跑這件事很荒謬。」

事實上，據韓媒《韓聯社》報導，當初劉亞仁返韓時，是與YouTuber A男及藝術家B男等好友一同回國，除了劉亞仁需接受藥物檢驗外，另兩人也需以證人身分接受調查。但僅有B男出面，而A男卻拒絕配合調查，且已經出境，韓國警方為此向國際刑警組織發出通緝令。

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