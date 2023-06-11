民進黨主席暨總統參選人賴清德今赴中壢出席桃園市信賴台灣之友會成立大會，賴表示，台灣民主面臨新的威脅，這場選舉同樣面臨民主與專制間的選擇，絕不接受九二共識和一個中國原則，要堅定選擇民主，維護自由和人權。對此，前大使介文汲11日就表示，「如果照民進黨、賴清德這些人掌握政權的話，兩岸非常非常的危險，局勢會急轉而下」，引發討論。

介文汲11日在政論節目《新聞大白話》中表示，「現在兩岸兵兇戰危，最需要努力是和平，兩岸的有志之士，一起來推動和平、緩和情勢」，介文汲更說，「其實賴清德本身，身上貼的標籤就是戰爭，他是台灣最大的危險，我覺得他個人的因素就是最大的危險，現在用這種言論，講的和平就是假的，他對台灣將來的前途和兩岸的未來，最具破壞和刺激性的一個人」。

介文汲更說，「如果賴清德選總統，就會因為他個人而陷入台海危機，兩岸現在真的是希望更多和平的努力，如果照民進黨、賴清德這些人掌握政權的話，兩岸非常非常的危險，局勢會急轉而下，明年的選舉我們的選擇就是戰爭與和平」。